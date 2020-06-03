В Воронеже прокуратура нашла виноватых в обрушении балкона на улице 9 Января

3 Июнь 2020 2020-06-03T22:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники прокуратуры Советского района провели проверку по факту обрушения балкона в доме № 169 по улице 9 Января. Напомним, во время ЧП на нем была 49-летняя женщина. Она получила перелом тазовой кости и была госпитализирована. В управляющей компании уверяли, что жильцы не проявили должной инициативы для того, чтобы ускорить капремонт. Впоследствии оказалось, что дом планировали к сносу. Однако инвестора, способного его разрушить, не нашли.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что работники УК составляли акты осмотра дома, по которым фасад был признан нуждающимся в капремонте. Также проводили строительно-техническое исследование здания. По его результатам был сделан вывод о необходимости полной замены штукатурки. Кроме того, установили, что балконы аварийные, частично разрушены, на них образовалось множество трещин, оголен арматурный каркас, а поврежденные и изношенные места составляют более 70 процентов их общей площади.

В то же время сотрудники управляющей компании, по данным прокуратуры, не сделали все возможное для созыва общего собрания собственников квартир для принятия решения об ускорении капремонта, не провели текущий ремонт, не организовали инструментальное обследование балконов.

Прокуратура района внесла представление руководителю АО «УК Советского района» об устранении обнаруженных нарушений и привлечении их виновников к ответственности. В то же время следственные органы продолжают проверку на предмет наличия состава преступления в действиях коммунальщиков.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/777575" frameborder="0"></iframe> Прокурор Советского района Алексей Сапрыкин о проверке по поводу рухнувшего балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU