2020-06-03T22:17:56+03:00
Общество

В Воронеже прокуратура нашла виноватых в обрушении балкона на улице 9 Января

Сотрудники надзорного ведомства посчитали, что недоработали сотрудники управляющей компании [фото, видео]
Артем ИЛЬИН
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Балкон рухнул вместе с 49-летней женщиной, она сломала тазовую кость.Балкон рухнул вместе с 49-летней женщиной, она сломала тазовую кость.Фото: предоставлено пресс-центром ЖКХ.
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Работники прокуратуры Советского района провели проверку по факту обрушения балкона в доме № 169 по улице 9 Января. Напомним, во время ЧП на нем была 49-летняя женщина. Она получила перелом тазовой кости и была госпитализирована. В управляющей компании уверяли, что жильцы не проявили должной инициативы для того, чтобы ускорить капремонт. Впоследствии оказалось, что дом планировали к сносу. Однако инвестора, способного его разрушить, не нашли.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что работники УК составляли акты осмотра дома, по которым фасад был признан нуждающимся в капремонте. Также проводили строительно-техническое исследование здания. По его результатам был сделан вывод о необходимости полной замены штукатурки. Кроме того, установили, что балконы аварийные, частично разрушены, на них образовалось множество трещин, оголен арматурный каркас, а поврежденные и изношенные места составляют более 70 процентов их общей площади.

В то же время сотрудники управляющей компании, по данным прокуратуры, не сделали все возможное для созыва общего собрания собственников квартир для принятия решения об ускорении капремонта, не провели текущий ремонт, не организовали инструментальное обследование балконов.

Прокуратура района внесла представление руководителю АО «УК Советского района» об устранении обнаруженных нарушений и привлечении их виновников к ответственности. В то же время следственные органы продолжают проверку на предмет наличия состава преступления в действиях коммунальщиков.

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Прокурор Советского района Алексей Сапрыкин о проверке по поводу рухнувшего балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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