В центре Воронежа продолжает рушиться отреставрированная за 190 миллионов Площадь Победы

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:04:04+03:00

На этот раз провалилась в пропасть плитка [видео]

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На видео, размещенном в паблике «Типичный Воронеж», попал очередной «косяк» подрядчиков, реставрировавших площадь Победы. В достаточно глубокую яму рухнула плитка. Голос за кадром видео горько иронизирует:

- Зато к 9 мая закончить успели. Скарлатины…

Видимо, мужчина хотел наградить строителей термином похлеще, но в итоге нашел вот такой. Тоже неплохо…

Напомним, недавно плитку на обновленной площади пробил родник, бивший из прохудившейся трубы. В итоге и без фонтанов, которые не запустили из-за эпидемии коронавируса, мемориал был изрядно залит

В мэрии по-прежнему трагедии в происшедшем не видят:

- Ничего страшного не произошло, после интенсивных ливней возникла небольшая промоина, место огородили. Покрытие восстанавливают за счет сил и средств подрядной организации, площадь находится на гарантии.

Примерно такой же комментарий был по поводу аварийного фонтана. Между тем воронежцы задаются вопросом, нельзя ли было ход работ на площади, за которые подрядчикам перечислили 190 миллионов рублей, контролировать более тщательно. Чтоб хотя бы годик, а не месяц, покрытие сохранилось в целости и сохранности.

На площади Победы плитка рухнула под землю.

ИСТОЧНИК KP.RU