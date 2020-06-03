2020-06-03T20:27:17+03:00
Общество

Глава управления экологии Воронежа ушла на повышение в областное правительство

Наталья Ветер в ближайшее время может возглавить департамент природных ресурсов и экологии
Юрий КОЗЛОВ
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Наталья Ветер, скорее всего, возглавит региональный департамент природных ресурсов и экологии уже в ближайшее время.Наталья Ветер, скорее всего, возглавит региональный департамент природных ресурсов и экологии уже в ближайшее время.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В мэрии Воронежа подтвердили разговоры о том, что Наталья Ветер покидает пост руководителя управления экологии. Причина веская – почти со 100-ной уверенностью можно сказать, что Наталья Викторовна в ближайшее время возглавит департамент природных ресурсов и экологии. После ухода Алексея Карякина в конце октября 2019 года это подразделение областного правительства оставалось без руководителя.

–Нам жаль терять такого хорошего специалиста и управленца, – сказал по поводу ухода Натальи Ветер мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Многое было сделано для сохранения и развития зеленого фонда города, по-новому стали оформляться цветники, парки и скверы стали обслуживаться специализированными учреждениями с профильными сотрудниками, отлажено взаимодействие с экологическими общественными организациями. Отрадно, что Наталья Викторовна претендует на должность в региональном правительстве, это значит, что кадры, которые куются в муниципалитете, ценятся. Исполнять обязанности руководителя управления экологии до принятия дальнейших решений будет заместитель руководителя – начальник отдела сохранения и развития зеленого фонда, оценки воздействия на окружающую среду и экологической пропаганды Елена Уварова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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