В центре Воронежа трактор пошел тараном на храм

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:06:14+03:00

Трактор остановился в считанных метрах от храма. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

По пути он пробил кирпичное ограждение, но все же остановился, не доехав до церкви [фото, видео]

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На Адмиралтейской площади днем 3 июня случилось необычное ДТП. Водитель здоровенного трактора потерял контроль над машиной (вероятно, отказали тормоза), и ее понесло прямо на Успенский храм. По дороге туда он снес часть кирпичного ограждения – там идет дорога на спуск. Все же машина остановилась в нескольких метрах от церкви.

Машина в результате ДТП чудом не перевернулась. промчавшись по извилистой лестнице.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

- 27-летнего водителя трактора отвезли в больницу, у него, в основном, осколочные ранения – видимо, мужчину порезало стеклом, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ограждение возле лестницы теперь придется восстанавливать.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 3 июня случилось еще одно ЧП с трактором. На улице Циолковского Левобережного района у дома № 15 рабочие ремонтировали двор и с его помощью пытались аккуратно достать снаряды времен Великой Отечественной войны. Не получилось, один из них загорелся. В итоге сотрудник подрядной организации получил повреждение руки.

Трактор едва не протаранил церковь на Адмиралтейской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU