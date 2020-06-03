Воронежцам официально разрешили плавать на судах, катерах и гидроциклах

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:42:38+03:00

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В региональном ГУ МЧС сообщили об официальном открытии сезона навигации. Он стартовал со 2 июня.

Сотрудники ГИМС напоминают: во время плавания при себе нужно иметь удостоверение на право управлять моторными или парусными судами. Нельзя пускаться в путешествие по водной глади в пьяном виде, таранить или цеплять какие-либо предметы на берегу и на акватории. Запрещено также заезжать в закрытые для плавания районы, приближаться к организованным местам купания, сбрасывать за борт мусор и иные предметы, заправляться топливом без соблюдения мер безопасности.

Также водителям плавучих средств еще раз сообщают, что на акваториях и границах населённых пунктов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов разрешается ездить со скоростью не более 30 км/час, а вблизи пляжей - до 15 км/час.

Если случится ЧП на воде, звоните 101 или 112 или по телефону доверия – 8(473) 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU