2020-06-03T18:42:38+03:00
Общество

Воронежцам официально разрешили плавать на судах, катерах и гидроциклах

Со 2 июня открылся сезон навигации
Юрий КОЗЛОВ
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Сотркдникам ГИМС со 2 июня прибавилось работы.Сотркдникам ГИМС со 2 июня прибавилось работы.Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области
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В региональном ГУ МЧС сообщили об официальном открытии сезона навигации. Он стартовал со 2 июня.

Сотрудники ГИМС напоминают: во время плавания при себе нужно иметь удостоверение на право управлять моторными или парусными судами. Нельзя пускаться в путешествие по водной глади в пьяном виде, таранить или цеплять какие-либо предметы на берегу и на акватории. Запрещено также заезжать в закрытые для плавания районы, приближаться к организованным местам купания, сбрасывать за борт мусор и иные предметы, заправляться топливом без соблюдения мер безопасности.

Также водителям плавучих средств еще раз сообщают, что на акваториях и границах населённых пунктов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов разрешается ездить со скоростью не более 30 км/час, а вблизи пляжей - до 15 км/час.

Если случится ЧП на воде, звоните 101 или 112 или по телефону доверия – 8(473) 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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