2020-06-03T17:46:36+03:00
Происшествия

В Воронеже мать, задавившая сына во сне, не считает себя виновной в его смерти

Ей грозит до двух лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
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Дошло до суда уголовное дело 34-летней жительницы Воронежа. Ее обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, в сентябре 2019 года женщина вместе с годовалым сыном гостила у подруги, вместе с ней изрядно выпила. И пошла спать с младенцем. Ребенка она положила рядом с собой. Во сне она неудачно двинулась, придавила сына и невольно задушила его.

- Мать не признала вину в смерти сына по собственной неосторожности. Однако доказательств в отношении нее достаточно. Уголовное дело направили в Левобережный районный суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Левобережного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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