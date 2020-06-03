В Воронежской области вынесли приговор насильнику и убийце 17-летней девушки

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:13:56+03:00

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В Бутурлиновском районном суде вынесли приговор 18-летнему местному жителю.

В суде установили, что вечером 18 марта 2019 года в Бутурлиновке компания молодых людей выпивала. Потом 17-летняя девушка собралась домой. Подросток-ровесник вызвался ее проводить. По дороге он предложил ей вступить в интимную связь. Девушка отказалась, напомнив, что она несовершеннолетняя. Тогда подросток избил ее, изнасиловал, а потом задушил. Девушку нашли утром 19 марта. Ее тело обнаружил прохожий в центре Бутурлиновки на улице Блинова, рядом со стройкой.

Убийцу помогла разоблачить запись видеокамеры, на которую попал разговор насильника и его жертвы на улице. Его арестовали, до суда преступник сидел в СИЗО.

В итоге 18-летнего жителя Бутурлиновки приговорили к 9,5 годам колонии общего режима. Кроме того, он должен будет заплатить родственникам убитой девушки 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU