Инстаграм губернатора Воронежской области разблокировали
До этого он был недоступен для пользователей из-за чьей-то жалобы
Инстаграм Александра Гусева снова доступен.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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Инстаграм весьма нелюбезно встретил приход туда губернатора Воронежской области Александра Гусева. Только глава области завел там аккаунт, как какой-то пользователь пожаловался, что этот ресурс фейковый. Почему то он посчитал, что кто-то выдает себя за губернатора. А администраторы сети, по непонятной причине не проверив информацию, заблокировали аккаунт.
Впрочем, после соответствующих обращений аккаунт снова стал доступен. Так что с Александром Гусевым снова можно пообщаться не только ВКонтакте и в «Одноклассниках», но и в Инстаграме.
ИСТОЧНИК KP.RU