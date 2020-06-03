Инстаграм губернатора Воронежской области разблокировали

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:26:59+03:00

До этого он был недоступен для пользователей из-за чьей-то жалобы

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Инстаграм весьма нелюбезно встретил приход туда губернатора Воронежской области Александра Гусева. Только глава области завел там аккаунт, как какой-то пользователь пожаловался, что этот ресурс фейковый. Почему то он посчитал, что кто-то выдает себя за губернатора. А администраторы сети, по непонятной причине не проверив информацию, заблокировали аккаунт.

Впрочем, после соответствующих обращений аккаунт снова стал доступен. Так что с Александром Гусевым снова можно пообщаться не только ВКонтакте и в «Одноклассниках», но и в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU