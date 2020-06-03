2020-06-03T16:12:14+03:00
Общество

В правительстве Воронежской области объяснили новый рекорд по заболеваниям коронавирусом

Региональные власти считают, что виноваты граждане, нарушающие режим самоизоляции
Юрий КОЗЛОВ
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По данным областных властей, 67 процентов заболевших коронавирусом уже вылечили.По данным областных властей, 67 процентов заболевших коронавирусом уже вылечили.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В областном правительстве рассказали о возможных причинах резкого роста заболеваний коронавирусом в нашем регионе. Напомним, утром 3 июня заявили о 127 новых случаях заражения этой опасной болезнью. Ранее максимальный прирост за сутки был значительно меньше – о 111 больных сообщали 1 июня.

В пресс-центре правительства сообщили, что одной из причин является то, что некоторые наши земляки не всегда используют маски и перчатки на работе и в общественных местах. Также на рост выявленных случаев влияет количество тестов. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидемии их провели уже 138 368.

Кроме того, в оперативном штабе по противодействию коронавирусу несколько успокоили тем, что из числа госпитализированных с начала пандемии 3945 жителей Воронежской области 2650 уже выписали (67,2%). Эпидемиологи считают, что это благоприятный показатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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