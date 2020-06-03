Воронежцы выбирают телефонные номера с тройками
Лидерами по итогам 2019 года стали красивые номера с тремя повторяющимися четверками. При этом жители Воронежской области отдали предпочтение цифровой комбинации 333.
В 2019 году число заказов в интернет-магазине Tele2 в макрорегионе «Черноземье» выросло на 56% год к году. Компания также отмечает растущую востребованность сервиса индивидуального подбора номеров при подключении к сети оператора. Более 70% абонентов Tele2, выбирающих красивые номера, отдают предпочтение серебряной категории. Также среди жителей Черноземья пользуются популярностью номера, которые содержат цифровую комбинацию 444.
ИСТОЧНИК KP.RU