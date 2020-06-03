2020-06-03T15:51:50+03:00
Происшествия

Воронежец похитил косметику из салона красоты

Ограбление произошло на улице Моисеева
Елена ФЕДЯШЕВА
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Похитителя задержали по горячим следамПохитителя задержали по горячим следамФото: из архива «КП»
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Среди бела дня в салон красоты, расположенный на улице Моисеева, вошел клиент. Осмотрел полки, поинтересовался свободен ли мастер, и вышел. А некоторое время спустя тот же мужчина снова появился в заведении, но уже в медицинской маске. Быстро взял со стеллажей косметические средства и, невзирая на окрики персонала, вышел вон.

Ущерб от грабежа составил около пяти тысяч рублей. Сотрудники салона написали заявление в полицию. Прибывшие полицейские изучили камеры наружного наблюдения и составили портрет предполагаемого преступника, а также его возможное местонахождение. Под подозрение попал ранее судимый 27-летний воронежец, полицейские задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции. Там злоумышленник признался в совершении преступления и рассказал, что похищенную косметику продал, а вырученные деньги потратил.

По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В случае признания вины, ему грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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