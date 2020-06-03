2020-06-03T15:48:16+03:00
Общество

Tele2 наградила студентов ВГУ именными стипендиями

Компания подвела итоги масштабного конкурса на соискание именной стипендии на торжественной онлайн-церемонии
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По результатам финального этапа названы авторы трех лучших проектов, которые разделят общий призовой фонд в размере 300 тысяч рублей.

Tele2 предложила принять участие в конкурсе разработок студентам любой формы обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Для подготовки инновационных проектов учащимся Воронежского государственного университета было предложено три темы на выбор: «Умный город», «Как тебе такое, Илон Маск?» и «Я знаю, как надо». Каждое из направлений имеет важное практическое значение и может быть реализовано в различных сферах для улучшения качества жизни с помощью современных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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