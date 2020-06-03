2020-06-03T14:06:11+03:00
Общество

Автоледи из Воронежа не оплатила 21 штраф за превышение скорости

Ее задержали в Рамони и напомнили о необходимости отдать деньги
Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 2 июня, в 10.30 в Рамони на улице 50 лет ВЛКСМ инспекторы ГИБДД остановили «Тойоту Рав 4», на котором были номера иностранного государства. Рулила машиной 46-летняя жительница Воронежа.

Автомобиль «пробили» по базе данных и выяснили, что его хозяйка не заплатила 21 штраф за превышение скорости на общую сумму 18 тысяч рублей. Автоледи вручили все постановления о ее нарушениях и потребовали отдать деньги как можно быстрее.

Напомним, похожая история произошла 27 мая. В этот день на площади Ленина остановили «Ниссан-Фугу» с абхазскими номерами. Оказалось, что водитель не заплатил штрафы за превышение скорости на 15,5 тысяч рублей. К тому же ему тут же выписали еще один административный протокол на 500 рублей – за тонировку стекол.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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