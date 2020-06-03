Группа «Папин Олимпос» и московский музей космонавтики приняли участие в фестивале «КП-Воронеж»
2 июня в группе «КП-Воронеж» во «Вконтакте» прошел очередной прямой эфир в рамках фестиваля «Лето вместе с Комсомолкой». Все желающие могли посетить экскурсию в Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства или послушать про обитателей Воронежского океанариума.
Для любителей дальних путешествий московский музей космонавтики подготовил большую программу: лекцию «Как стать космонавтом» и экскурсию «Утро космической эры».
Музей космонавтики подготовил лекцию «Как стать космонавтом» и экскурсию «Утро космической эры»
Кроме того, в рамках фестиваля прошел концерт группы «Папин Олимпос», которая в полном составе сыграла для воронежцев. Всего трансляцию посмотрело более восьми тысяч человек.
Уже сегодня в 19.00 стартует финальный день фестиваля «Лето вместе с Комсомолкой». Он будет наполнен различными мастер-классами: от приготовления еды до шитья. Трансляция пройдет в нашей группе «Вконтакте». Партнерами проекта стали сеть гипермаркетов «Офисмаг», «АнтиСуши» и фестиваль Тайны Усадьбы.
ИСТОЧНИК KP.RU