2020-06-03T14:07:07+03:00
Звезды

Группа «Папин Олимпос» и московский музей космонавтики приняли участие в фестивале «КП-Воронеж»

Второй день онлайн-мероприятия посмотрело более восьми тысяч человек
Кирилл Мишин
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В рамках фестиваля прошел концерт группы «Папин Олимпос».В рамках фестиваля прошел концерт группы «Папин Олимпос».Фото: другой источник.
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2 июня в группе «КП-Воронеж» во «Вконтакте» прошел очередной прямой эфир в рамках фестиваля «Лето вместе с Комсомолкой». Все желающие могли посетить экскурсию в Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства или послушать про обитателей Воронежского океанариума.

Для любителей дальних путешествий московский музей космонавтики подготовил большую программу: лекцию «Как стать космонавтом» и экскурсию «Утро космической эры».

Музей космонавтики подготовил лекцию «Как стать космонавтом» и экскурсию «Утро космической эры»

Музей космонавтики подготовил лекцию «Как стать космонавтом» и экскурсию «Утро космической эры»

Кроме того, в рамках фестиваля прошел концерт группы «Папин Олимпос», которая в полном составе сыграла для воронежцев. Всего трансляцию посмотрело более восьми тысяч человек.

Уже сегодня в 19.00 стартует финальный день фестиваля «Лето вместе с Комсомолкой». Он будет наполнен различными мастер-классами: от приготовления еды до шитья. Трансляция пройдет в нашей группе «Вконтакте». Партнерами проекта стали сеть гипермаркетов «Офисмаг», «АнтиСуши» и фестиваль Тайны Усадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Группа «Папин Олимпос» и московский музей космонавтики приняли участие в фестивале «КП-Воронеж»
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