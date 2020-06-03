2020-06-03T15:04:35+03:00
Происшествия

Cтало известно, когда будут судить воронежского наркоторговца, выстрелившего в живот 4-летнему мальчику

Предположительно, приговор ему вынесут в июле
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде.Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде.Фото: с сайта Советского районного суда.
Изменить размер текста:

Дошло до суда дело, возбужденное по факту шокировавшего воронежцев преступления. Напомним, вечером 20 июня в микрорайоне «Тепличный» в гаражном кооперативе «Донской» 42-летний воронежец без всяких видимых причин выстрелил в живот пробегавшему мимо четырехлетнему мальчику. И спокойно загнал машину. Родители ребенка шли позади. Малыш пожаловался, что в него стреляли. Тот, кто это сделал, сначала говорил: мол, знать ничего не знаю. Однако съемка видеокамеры, расположенной неподалеку, изобличила его.

Мальчика прооперировали, его жизнь вне опасности, но ребенка продолжительное время кормили только через капельницу. «Стрелка» арестовали. Оказалось, что он только недавно вышел из тюрьмы, где сидел четыре годы за торговлю наркотиками. Это тоже должны учесть при вынесении приговора.

42-летний воронежец, которого подозревают в стрельбе в ребенка, арестовали, он сидит в СИЗО уже год. Фото: Личный архив

42-летний воронежец, которого подозревают в стрельбе в ребенка, арестовали, он сидит в СИЗО уже год.Фото: Личный архив

Местные жители, знавшие бывшего зека, стрелявшего в ребенка, терялись в догадках, зачем он это сделал. Они рассказали, что этот субъект торговал одеждой на Юго-Западном рынке, у него самого двое детей – 19-летний сын и 12-летняя дочь. Предположили только, что ребятишки часто бегали по крышам гаражей и портили их (детская площадка расположена рядом с гаражным кооперативом). Другого объяснения в голову никому не приходило.

Детская площадка расположена рядом с гаражами, возле которых произошло шокирующее преступление. Фото: Яндекс.Карты

Детская площадка расположена рядом с гаражами, возле которых произошло шокирующее преступление.Фото: Яндекс.Карты

Уголовное дело, возбужденное по статье «Покушение на убийство малолетнего», поступило в Советский районный суд еще в феврале 2020 года. Однако в связи с пандемией коронавируса его рассмотрение откладывали. А на данный момент судья Алексей Колесников ушел в отпуск. В пресс-службе суда предположили, что приговор будет оглашен в июле.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области вынесли приговор насильнику и убийце 17-летней девушки
Воронежским ветеранам перед Парадом Победы бесплатно сделают тесты на коронавирус
Инстаграм губернатора Воронежской области разблокировали
В Воронежской области можно сдать анализы на антитела к коронавирусу
В правительстве Воронежской области объяснили новый рекорд по заболеваниям коронавирусом
Воронежцы выбирают телефонные номера с тройками
Воронежец похитил косметику из салона красоты
Tele2 наградила студентов ВГУ именными стипендиями
В Воронеже во время ремонта двора загорелся снаряд времен Великой Отечественной войны
Четырех сотрудников железной дороги будут судить в Воронеже за растрату
В Воронежской области коронавирусом заразились работники районной администрации
Автоледи из Воронежа не оплатила 21 штраф за превышение скорости
Группа «Папин Олимпос» и московский музей космонавтики приняли участие в фестивале «КП-Воронеж»
Cтало известно, когда будут судить воронежского наркоторговца, выстрелившего в живот 4-летнему мальчику
Коммунальщики просят владельцев машин, паркующихся во дворах, оставлять свои контакты
В государственных медучреждениях планируют за день проверять на коронавирус до 4500 воронежцев
Воронежцы столкнулись с проблемами с «коронавирусными» выплатами на детей от 3 до 16 лет
По факту гибели в ДТП в Воронежской области 8-летней девочки возбудили уголовное дело
Новый коронавирус обнаружили у пяти чиновников правительства Воронежской области
Воронежские полицейские рассказали, какие денежные купюры могут оказаться поддельными
Сотрудники Госавтоинспекции просят воронежцев напомнить детям о правилах дорожного движения
Работающим воронежцам старше 65 лет в четвертый раз продлили «больничные» из-за коронавируса
Еще 68 воронежцев победили коронавирус
В лобовом столкновении на воронежской трассе погиб водитель грузовой «ГАЗели»
В маршрутных автобусах Воронежа вновь произошли сбои с терминалами безналичной оплаты