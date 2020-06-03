Cтало известно, когда будут судить воронежского наркоторговца, выстрелившего в живот 4-летнему мальчику

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:04:35+03:00

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Дошло до суда дело, возбужденное по факту шокировавшего воронежцев преступления. Напомним, вечером 20 июня в микрорайоне «Тепличный» в гаражном кооперативе «Донской» 42-летний воронежец без всяких видимых причин выстрелил в живот пробегавшему мимо четырехлетнему мальчику. И спокойно загнал машину. Родители ребенка шли позади. Малыш пожаловался, что в него стреляли. Тот, кто это сделал, сначала говорил: мол, знать ничего не знаю. Однако съемка видеокамеры, расположенной неподалеку, изобличила его.

Мальчика прооперировали, его жизнь вне опасности, но ребенка продолжительное время кормили только через капельницу. «Стрелка» арестовали. Оказалось, что он только недавно вышел из тюрьмы, где сидел четыре годы за торговлю наркотиками. Это тоже должны учесть при вынесении приговора.

42-летний воронежец, которого подозревают в стрельбе в ребенка, арестовали, он сидит в СИЗО уже год.Фото: Личный архив

Местные жители, знавшие бывшего зека, стрелявшего в ребенка, терялись в догадках, зачем он это сделал. Они рассказали, что этот субъект торговал одеждой на Юго-Западном рынке, у него самого двое детей – 19-летний сын и 12-летняя дочь. Предположили только, что ребятишки часто бегали по крышам гаражей и портили их (детская площадка расположена рядом с гаражным кооперативом). Другого объяснения в голову никому не приходило.

Детская площадка расположена рядом с гаражами, возле которых произошло шокирующее преступление.Фото: Яндекс.Карты

Уголовное дело, возбужденное по статье «Покушение на убийство малолетнего», поступило в Советский районный суд еще в феврале 2020 года. Однако в связи с пандемией коронавируса его рассмотрение откладывали. А на данный момент судья Алексей Колесников ушел в отпуск. В пресс-службе суда предположили, что приговор будет оглашен в июле.

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ИСТОЧНИК KP.RU