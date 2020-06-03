Коммунальщики просят владельцев машин, паркующихся во дворах, оставлять свои контакты

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:38:32+03:00

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В Воронеже начались ежегодные работы по подготовке к новому отопительному сезону – промывка и опрессовка теплосетей.

В многоквартирных домах Ленинского района параллельно пройдет текущий ремонт (создание эффективного теплового контура, установка приборов учета, замена трубопроводов, ремонт оголовков дымоходов).

- Согласно постановлению мэрии управляющие организации должны обеспечить качественную подготовку жилья и соцобъектов к пуску тепла в срок до 1 сентября 2020 года, - рассказал руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

Во время промывки сетей зачастую выявляются дефекты как внутридомовых сетей, так и магистральных трубопроводов. Иногда это происходит на дворовых территориях. Но своевременному ремонту здесь иногда препятствуют беспорядочно припаркованные автомобили.

В этой связи управа Ленинского района обращается к автовладельцам, оставляющим свои транспортные средства на дворовых территориях с просьбой позаботиться о доступной связи с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU