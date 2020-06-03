В государственных медучреждениях планируют за день проверять на коронавирус до 4500 воронежцев

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:55:54+03:00

В Воронежской области подобные исследования на Covid-2019 проводятся в 21 лаборатории Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Правда, на такой показатель лаборатории смогут выйти только в августе

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В июне в лабораториях государственных медорганизаций Воронежской области число тестирований на Covid-19 должно возрасти до 3000 в сутки, а в августе – до 4500. Сейчас - в среднем за день проверяют 2200 человек. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

На данный момент общее число ПЦР-исследований за весь эпидпериод превысило 136 тысяч. Из них в лабораториях медорганизаций, подведомственных департаменту, - 77 863.

В Воронежской области подобные исследования на Covid-2019 проводятся в 21 лаборатории, из которых 14 находятся в государственных медорганизациях, шесть из них имеют статус референс-лабораторий, то есть выполняемые ими тесты не нуждаются в контрольном подтверждении.

3 июня в Воронежской области количество выздоровевших от коронавируса достигло 1567 человек. За сутки опасный вирус победили еще 68 жителей региона.

В то же время отмечен антирекорд по количеству новых заболевших за день – 127 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU