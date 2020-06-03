В государственных медучреждениях планируют за день проверять на коронавирус до 4500 воронежцев
В июне в лабораториях государственных медорганизаций Воронежской области число тестирований на Covid-19 должно возрасти до 3000 в сутки, а в августе – до 4500. Сейчас - в среднем за день проверяют 2200 человек. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
На данный момент общее число ПЦР-исследований за весь эпидпериод превысило 136 тысяч. Из них в лабораториях медорганизаций, подведомственных департаменту, - 77 863.
В Воронежской области подобные исследования на Covid-2019 проводятся в 21 лаборатории, из которых 14 находятся в государственных медорганизациях, шесть из них имеют статус референс-лабораторий, то есть выполняемые ими тесты не нуждаются в контрольном подтверждении.
3 июня в Воронежской области количество выздоровевших от коронавируса достигло 1567 человек. За сутки опасный вирус победили еще 68 жителей региона.
В то же время отмечен антирекорд по количеству новых заболевших за день – 127 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU