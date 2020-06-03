По факту гибели в ДТП в Воронежской области 8-летней девочки возбудили уголовное дело

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:43:52+03:00

Малышка не дожила до приезда скорой помощи Фото: из архива «КП»

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Следственный отдел полиции Павловского района Воронежской области возбудил уголовное дело по смертельному ДТП с участием школьницу, которое произошло 2 июня на дороге «Павловск-Бутурлиновка». Как уже сообщала «Комсомолка», 8-летняя девочка перебегала дорогу перед автомобилем «Лада-Гранта» вне пешеходного перехода. 52-летний водитель от неожиданности не успел затормозить и сбил ребенка. От полученных травм малышка умерла практически мгновенно.

- В настоящее время следователи и сотрудники ГИБДД проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, - рассказали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU