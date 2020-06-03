Воронежские полицейские рассказали, какие денежные купюры могут оказаться поддельными
В минувшие сутки сотрудники полиции обнаружили и изъяли пять поддельных 5-титысячных купюр. «Выловили» их во время проведения инкассации в банках. В основном фальшивки поступили туда из сетевых магазинов и с автозаправочных станций.
- Все изъятые денежные купюры направлены на исследование. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы их поступления в регион, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
По всем фактам обнаружения подделок возбудили уголовные дела. Полицейские также сообщают, что чаще всего фальшивыми оказываются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, которые имеют серии:
- для 5000 рублей: МХ43962**, МВ89362**.
- для 1000 рублей: аМ24024**, ек27443**.
Полицейские напомнили, что при обнаружении в своем кошельке подозрительной купюры ни в коем случае нельзя пытаться ее сбыть. Это грозит уголовным наказанием. Необходимо сразу обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного - 102.
ИСТОЧНИК KP.RU