2020-06-03T12:24:15+03:00
Происшествия

Воронежские полицейские рассказали, какие денежные купюры могут оказаться поддельными

Чаще всего фальшивки сбывают в сетевых магазинах и на автозаправках
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фальшивые купюпьры ни в коем случае нельзя пытаться сбытьФальшивые купюпьры ни в коем случае нельзя пытаться сбытьФото: из архива «КП»
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В минувшие сутки сотрудники полиции обнаружили и изъяли пять поддельных 5-титысячных купюр. «Выловили» их во время проведения инкассации в банках. В основном фальшивки поступили туда из сетевых магазинов и с автозаправочных станций.

- Все изъятые денежные купюры направлены на исследование. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы их поступления в регион, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По всем фактам обнаружения подделок возбудили уголовные дела. Полицейские также сообщают, что чаще всего фальшивыми оказываются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, которые имеют серии:

- для 5000 рублей: МХ43962**, МВ89362**.

- для 1000 рублей: аМ24024**, ек27443**.

Полицейские напомнили, что при обнаружении в своем кошельке подозрительной купюры ни в коем случае нельзя пытаться ее сбыть. Это грозит уголовным наказанием. Необходимо сразу обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного - 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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