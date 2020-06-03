Сотрудники Госавтоинспекции просят воронежцев напомнить детям о правилах дорожного движения

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:55:58+03:00

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К сожалению, летние каникулы пополняют печальную статистику ДТП с участием детей. Вчерашний случай тому красноречивое подтверждение: под колесами машины погибла 8-летняя девочка. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу вне пешеходного перехода.

А за 5 месяцев 2020 год на территории Воронежской области произошло 76 ДТП с участием детей, в которых 4 ребенка погибли и 64 получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции просят родителей провести с детьми беседы по правилам дорожного движения.

- Нередко дети попадают в неприятные ситуации и ДТП из-за собственной неосторожности и невнимательности: выбегают на дорогу перед близко идущим транспортом, выскакивают из-за припаркованных автомобилей, играют у проезжей части или переходят её в неустановленных местах. Предупредить эти нарушения и исключить риск травматизма ребёнка родители могут только при систематическом обучении несовершеннолетних безопасному поведению на улице, - отметили в пресс-службе воронежской Госавтоинспекции.

Важно ежедневно напоминать детям о безопасном поведении на дороге и вблизи нее. Как правильно переходить проезжую часть, где можно играть, а где – нет.

- Провожая ребенка из дома, расскажите, к чему могут привести нарушения правил дорожного движения и как следует вести себя на улице. Вы должны быть уверенны, что сын или дочь могут самостоятельно переходить через дорогу, пользоваться общественным транспортом, грамотно и ответственно вести себя на улице, - напомнили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU