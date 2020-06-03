Работающим воронежцам старше 65 лет в четвертый раз продлили «больничные» из-за коронавируса
С 1 июня работающие воронежцы в возрасте 65 лет и старше смогут уйти на уже четвертый больничный по карантину. Новый период продлится до 11 июня включительно. Об этом сообщили в воронежском отделении Фонда социального страхования.
Ранее подобную меру уже вводили с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля, а потом с 12 по 29 мая.
Больничные, как и раньше, будут оформляться дистанционно, на основании электронных реестров от работодателей, которые они направят в региональное отделение ФСС. Выплата будет производиться единовременно за весь период (11 календарных дней).
Получить больничный смогут работающие воронежцы, которым на 1 июня 2020 года исполнилось 65 лет. При этом гражданин должен соблюдать самоизоляцию, не работать дистанционно и не находиться в отпуске.
ИСТОЧНИК KP.RU