Работающим воронежцам старше 65 лет в четвертый раз продлили «больничные» из-за коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:53:11+03:00

При этом гражданин должен соблюдать самоизоляцию, не работать дистанционно и не находиться в отпуске Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вероятно, это не последний период, когда можно будет оформить листок нетрудоспособности

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С 1 июня работающие воронежцы в возрасте 65 лет и старше смогут уйти на уже четвертый больничный по карантину. Новый период продлится до 11 июня включительно. Об этом сообщили в воронежском отделении Фонда социального страхования.

Ранее подобную меру уже вводили с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля, а потом с 12 по 29 мая.

Больничные, как и раньше, будут оформляться дистанционно, на основании электронных реестров от работодателей, которые они направят в региональное отделение ФСС. Выплата будет производиться единовременно за весь период (11 календарных дней).

Получить больничный смогут работающие воронежцы, которым на 1 июня 2020 года исполнилось 65 лет. При этом гражданин должен соблюдать самоизоляцию, не работать дистанционно и не находиться в отпуске.

ИСТОЧНИК KP.RU