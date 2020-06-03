Еще 68 воронежцев победили коронавирус
К утру 3 июня в Воронежской области количество выздоровевших от коронавируса достигло 1567 человек. За сутки опасный вирус победили еще 68 жителей региона.
Напомним, в среду в области отмечен антирекорд по количеству новых заболевших – 127 человек. Накануне вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка. Сначала болезнь выявили у санатарки, а потом – у шести детей и трех сотрудников.
В числе заболевших сотрудница детсада. Случай произошел еще 20 мая, тогда перед открытием дежурных групп провели сплошное тестирование персонала дошкольных учреждений. Так COVID-19 обнаружили у сотрудницы, относящейся к техническому персоналу.
ИСТОЧНИК KP.RU