Еще 68 воронежцев победили коронавирус

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:30:28+03:00

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К утру 3 июня в Воронежской области количество выздоровевших от коронавируса достигло 1567 человек. За сутки опасный вирус победили еще 68 жителей региона.

Напомним, в среду в области отмечен антирекорд по количеству новых заболевших – 127 человек. Накануне вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка. Сначала болезнь выявили у санатарки, а потом – у шести детей и трех сотрудников.

В числе заболевших сотрудница детсада. Случай произошел еще 20 мая, тогда перед открытием дежурных групп провели сплошное тестирование персонала дошкольных учреждений. Так COVID-19 обнаружили у сотрудницы, относящейся к техническому персоналу.

ИСТОЧНИК KP.RU