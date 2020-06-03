В лобовом столкновении на воронежской трассе погиб водитель грузовой «ГАЗели»

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:00:07+03:00

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Во вторник, 3 июня, на дороге «Курск-Саратов» в Панинском районе произошло лобовое столкновение. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по региону, 53-летний водитель ГАЗ-330202, житель Новоусманского района, двигаясь со стороны поселка Анна в сторону Воронежа, допустил выезд на полосу встречного движения. В этот момент на ней находился автомобиль «ФУСО», под управлением 45-летнего жителя Грибановского района.

В результате лобового столкновения водитель «Газели» получил смертельные травмы. Водитель второго грузовика также пострадал. С места ДТП его забрала «скорая».

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 100 аварий, из них 73 в Воронеже. Два человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU