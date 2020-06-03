В маршрутных автобусах Воронежа вновь произошли сбои с терминалами безналичной оплаты

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:29:40+03:00

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Терминалы безналичной оплаты в общественном транспорте Воронежа вновь сбоят. О нарушениях в работе программного обеспечения 3 июня сообщили в пресс-службе мэрии.

В течение дня возможны трудности по оплате проезда с помощью банковских карт в автобусах МКП МТК «Воронежпассажиртранс». В частности на маршрутах №№ 6, 9КА, 14В, 15, 17, 41, 48, 52, 58, 59, 79, 87, 98, 7С, 60с.

Сейчас специалисты определяют причины сбоя. В кратчайшие сроки она будет устранена. На других маршрутах терминалы работают штатно.

За день до этого с подобной проблемой горожане могли столкнуться в ряде маршруток, терминалы которых обслуживает «Газпромбанк» - там переустанавливали программное обеспечение.

Напомним, с начала недели обещали проводить в общественном транспорте ежедневные проверки соблюдения масочного режима как водителями, так и пассажирами. За его нарушения предусмотрены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU