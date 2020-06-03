Instagram воронежского губернатора заблокировали по жалобе пользователя

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:51:59+03:00

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В первый же день работы личного аккаунта воронежского губернатора Александра Гусева в Instagram страница оказалась заблокирована. Произошло это ближе к вечеру по анонимной жалобе одного из пользователей, который заявил администрации соцсети, что владелец страницы выдает себя за другого человека.

- Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но её автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займёт время, - прокомментировали инцидент в пресс-службе правительства области. - Приносим извинения пользователям за доставленные неудобства и будем держать вас в курсе событий.

фото: скриншот страницы.

Напомним, страница Александра Гусева появилась в Instagram 2 июня. Ранее губернатор завел аккаунты в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ИСТОЧНИК KP.RU