2020-06-02T21:45:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель «Лады Гранты» сбил насмерть восьмилетнюю девочку

Ребенок перебегал трассу неподалеку от дачного кооператива
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Девочка скончалась до приезда скорой.Девочка скончалась до приезда скорой.Фото: из архива «КП»
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ДТП случилось примерно в половину девятого вечера 2 июня. На 6 км трассы «Павловск-Калач-Бутурлиновка» около дачного кооператива 53-летний водитель «Лады Гранты», житель Павловского района, сбил восьмилетнюю девочку.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда девочка скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.

Полицейские начали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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