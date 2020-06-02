В Воронежской области водитель «Лады Гранты» сбил насмерть восьмилетнюю девочку

2 Июнь 2020 2020-06-02T21:45:55+03:00

Девочка скончалась до приезда скорой. Фото: из архива «КП»

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ДТП случилось примерно в половину девятого вечера 2 июня. На 6 км трассы «Павловск-Калач-Бутурлиновка» около дачного кооператива 53-летний водитель «Лады Гранты», житель Павловского района, сбил восьмилетнюю девочку.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда девочка скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.

Полицейские начали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU