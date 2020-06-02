2020-06-02T20:34:42+03:00
Общество

В Воронеже начал работу пункт проката детских автокресел

Удерживающее устройство можно будет взять бесплатно на 2 недели
Виктор ЛЕВШАКОВ
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2 июня в Воронеже начал работу пункт проката детских удерживающих устройств. Социальный проект представил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов.

Часть кресел уже закупили общественники, но любой желающий может поучаствовать в проекте и привезти в прокат свое удерживающее устройство, если дети из него выросли и оно лежит без надобности.

Определились и с процедурой: воспользоваться прокатом может любой автомобилист, предъявив документы, удостоверяющие личность. Также потребуется залог в размере примерной стоимости оборудования - он будет возвращен после соотвественно возврата кресла. Срок проката — 2 недели. Информацию о наличии автокресла нужных параметров можно узнать по телефону: 89529591851.

Помните, что ни один взрослый не сможет удержать в руках ребенка в случае аварии. Вес всего, что находится в автомобили во время столкновения, «увеличивается» в 20-30 раз.

За 5 месяцев 2020 года в 43 ДТП погиб 1 ребенок и 51 получили ранения. Из них в 28 ДТП (65%) пострадали дети в возрасте до 12 лет.

Включительно до 7 лет детей нужно перевозить с использованием удерживающих систем, соответствующих их весу и росту ребенка. С 7 до 11 можно ограничиться ремнем безопасности, если ребенок на заднем сидении. Если юный пассажир спереди - опять же потребуется специальное кресло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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