2020-06-03T08:20:35+03:00
Общество

Пассажирка поблагодарила водителя воронежской маршрутки открыткой за аккуратное вождение

Николай Пашков не терял вежливости и дружелюбия даже в условиях пандемии
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото из группы "Воронеж" соцсети "Вконтакте"Фото из группы "Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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Благодарность в адрес водителей общественного транспорта – явление в Воронеже нечастое. Но тем более ценное. Раньше «КП» уже писала о примерном водителе маршрутки №20М «дяде Вове». Теперь благодарность пассажиров снискал водитель маршрута №65 Николай Пашков.

– На конечной остановке «Машмет» ко мне подошла женщина и спросила, можно ли меня поблагодарить. Она не знает моего имени, но знает в лицо. Я работаю на маршруте уже 16 лет. Это не первый раз в моей практике, когда люди выражают благодарность, но открытку вручают впервые. Было очень приятно. И, конечно, я очень рад, что наши пассажиры довольны транспортным обслуживанием, потому что мы стараемся для них, – поделился Николай Николаевич.

Фото из группы "Воронеж" соцсети "Вконтакте"

Фото из группы "Воронеж" соцсети "Вконтакте"

Открытку пассажирка сделала своими руками, нарисовав на ней зайчика с букетом цветов.

Как рассказали в мэрии, Николай Пашков трудился на маршруте в течение всей эпидемии, не теряя терпения и вежливости. И пообещал впредь внимательно относиться к профессиональным обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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