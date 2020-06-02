На 2 июня под меднаблюдением находятся 3618 воронежцев с подозрением на коронавирус

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:49:45+03:00

За весь период проведено уже 135 295 исследований

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Под медицинским наблюдением в Воронежской области находятся 3618 человек. Из них 119 - прибывшие из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран. 3499 - контактные с заболевшими Covid-19. Об этом 2 мая сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За весь период проведено 135 295 исследований. Показатель заболеваемости составляет 95,97 случаев на 100 тысяч населения.

Ко 2 мая в Воронежской области зарегистрировано 2234 случая заболеваний. 95 человек заразились коронавирусом на 2 июня. Из них 18 летальных исходов.

В то же время еще 66 воронежцев победили Covid-19. Таким образом, на 2 июня число выздоровевших достигло 1499 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU