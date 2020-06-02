2020-06-02T17:48:21+03:00
Общество

В Воронеже малолетние хулиганы пытались разгромить новый парк

Вандалов быстро нашли и заставили искупить вину уборкой территории
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В воронежском микрорайоне Подгорное произошел инцидент, вызвавший большой общественный резонанс. Неизвестные вандалы разбили камеры видеонаблюдения и попытались разгромить оборудование нового парка "Осинки", недавно обустроенного силами управы Коминтерновского района и местных жителей на пересечении улиц Церковной, Серафима Саровского и переулка Осинки. Впрочем, неизвестными хулиганы были недолго.

- По горячим следам их личности установили, - рассказали в управе. – Оказалось, что это группа местных подростков. Родители провели с ними воспитательные беседы. Теперь хулиганы своим трудом, а именно, уборкой парка будут восстановить свое доброе имя в глазах подгоренцев.

Напомним, что благоустройство парка продолжается второй год по инициативе местных жителей и при поддержке районной управы. В 2019 году к руководителю управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину обратился житель микрорайона Подгорное, многодетный отец Евгений Ходарин, предложивший на месте свалки оборудовать место отдыха с детьми. К настоящему времени в парке кроме волейбольной площадки уже есть деревья, завершается установка беседок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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