В Воронеже малолетние хулиганы пытались разгромить новый парк

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В воронежском микрорайоне Подгорное произошел инцидент, вызвавший большой общественный резонанс. Неизвестные вандалы разбили камеры видеонаблюдения и попытались разгромить оборудование нового парка "Осинки", недавно обустроенного силами управы Коминтерновского района и местных жителей на пересечении улиц Церковной, Серафима Саровского и переулка Осинки. Впрочем, неизвестными хулиганы были недолго.

- По горячим следам их личности установили, - рассказали в управе. – Оказалось, что это группа местных подростков. Родители провели с ними воспитательные беседы. Теперь хулиганы своим трудом, а именно, уборкой парка будут восстановить свое доброе имя в глазах подгоренцев.

Напомним, что благоустройство парка продолжается второй год по инициативе местных жителей и при поддержке районной управы. В 2019 году к руководителю управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину обратился житель микрорайона Подгорное, многодетный отец Евгений Ходарин, предложивший на месте свалки оборудовать место отдыха с детьми. К настоящему времени в парке кроме волейбольной площадки уже есть деревья, завершается установка беседок.

ИСТОЧНИК KP.RU