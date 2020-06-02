Воронежцы обнаружили на контейнерной площадке пакет с кровавыми пробирками

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:28:22+03:00

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Неприятную находку обнаружили утром вторника жители Коминтерновского района, пришедшие вынести мусор к контейнерам на улицу Крпинского,1. Здесь они увидели большой пакет с использованными после забора крови пробирками. Медицинские отходы, которые требуют специальных условий утилизации, кто-то просто выбросил вместе с бытовым мусором. На пробирках наклеены ярлычки, которые ставят в процедурных кабинетах и лабораториях медучреждений. Ближайшие к контейнеру медучреждения – женская консультация Коминтерновского района и роддом №3.

«Комсомолка» направила запрос в департамент здравоохранения области, но ответа пока не получила. Мы будем следить за развитием событий и расскажем о продолжении истории в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU