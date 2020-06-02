Под Воронежем мужчина угнал машину, чтобы отомстить за отбитую у него девушку

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:45:58+03:00

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1 июня к полицейским обратился 25-летний житель поселка Панино, работающий в местном агрохолдинге. Он заявил, что у него угнали служебный «ВАЗ-21214». Стражи порядка задержали машину на одной из улиц поселка. За рулем был также 25-летний мужчина. Оказалось, что он был давно знаком с тем, у кого угнал машину.

Полицейские выяснили, что мужчины встретились вечером, выпили. Один из них, изрядно запьянев, вспомнил старую обиду – то, что знакомый отбил у него девушку, к которой он питал неразделенную любовь. И решил отомстить. Сказав, что отлучится на несколько минут, пошел к служебному автомобилю давнего знакомого, нашел в салоне ключи и уехал. Чтобы потом быстро попасться.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU