Воронежцы отметят «Пушкинский день России» «Сном Татьяны»

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:12:23+03:00

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6 июня, в день рождения Александра Пушкина, которого называют «Наше все!», чьи произведения каждую эпоху становятся операми, спектаклями и фильмами, воронежские культурные учреждения приглашают на тематические программы.

Филармония Пушкинский день России отметит фрагментом романа в стихах «Евгений Онегин». Артистка музыкально-литературного лектория Софья Ермолова перевоплотится в Татьяну Ларину. Именно благодаря этой пушкинской героине простонародное в России начала XIX века имя Татьяна приобрело невероятную популярность. Видео будет доступно в группе филармонии «ВКонтакте» с 11.00.

Библиотека имени Никитина с 1 по 6 июня приглашает принять участие в онлайн-конкурсе «Читаем Пушкина всей семьей». Участником конкурса может стать любой, кто готов прочесть стихотворение поэта или отрывок из его произведения на видео, а потом выложить его в соцсетях с хештегами #исцчитаетПушкина, #исцНикитина. Длительность ролика не должна превышать три минуты.

Воронежская областная детская библиотека приглашает на интернет-фестиваль русской поэзии, который будет проходить с 1 по 20 июня, он приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU