В Воронеже будут судить сотрудницу детсада, воровавшую у малышей золотые цепочки и крестики

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:08:40+03:00

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В Ленинский районный суд направили уголовное дело 36-летней бывшей помощницы воспитателя одного из воронежских детсадов.

По версии следствии, женщина, работавшая в ясельных группах детсада, воровала у детей 2-3 лет золотые цепочки и крестики. Их она потом сдавала в комиссионный магазин. Родители малышей, конечно, замечали пропажи и в итоге обратились в полицию. Стражи порядка вскоре задержали бессовестную тетю.

- Женщину обвиняют в пяти преступлениях, подпадающих под пункт «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Ей грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Ленинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU