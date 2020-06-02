Воронежцу сломали ребро за то, что он хотел увести девушек от пьяной компании
В одно из медучреждений Воронежа на днях привезли 39-летнего местного жителя с телесными повреждениями в виде пневматорокса и переломом ребра. Врачи сразу же сообщили о пациенте в дежурную часть полиции.
Оказалось, что накануне вечером он приехал на улицу Волго-Донскую, чтобы забрать знакомых девушек - те отдыхали и выпивали в компании мужчин. Тем, конечно, не понравилось, что их лишают такой компании. Началась драка.
Вскоре 25-летнего парня, сломавшего воронежцу ребро, задержали на улице Дубровина. Ему придется ответить за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ).
ИСТОЧНИК KP.RU