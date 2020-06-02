Губернатор Воронежской области завел блог в Instagram

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:52:52+03:00

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2 июня губернатор Александр Гусев завел личный аккаунт в Instagram. Глава области предупреждает: верным является исключительно этот адрес: https://www.instagram.com/gusev_36/ Остальные похожие аккаунты, которые теоретически могут появиться, к нему и его деятельности отношения не имеют.

- В плотном графике не так много времени удастся уделять соцсетям, но буду рад вашим вопросам о проблемах, предложениям, как улучшить жизнь в регионе, критике которая поможет сделать нашу работу эффективнее. . Надеюсь, в моем блоге вы сможете найти ответы на свои вопросы, которые можно объединить под одной темой: «Как и куда развивается наша область и что это значит лично для меня?» Как всегда, повторю свою просьбу: здорово, если ваша обратная связь поможет решить не только индивидуальные вопросы, но и подскажет системные решения. Поэтому отвечать вам буду и я сам, и мои сотрудники, — таков был первый пост губернатора в Instagram.

Напомним, ранее Александр Гусев зарегистрировался ВКонтакте и в «Одноклассниках». Таким образом, ему остается освоить только Фейсбук.

ИСТОЧНИК KP.RU