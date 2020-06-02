В Воронеже еще 11 компаний включили в реестр социальных предприятий
Бизнес, который помогает заботиться о людях, называют социальным. И это вовсе не маркетинг. Сегодня это определение утверждено в законе. Особый статус могут получить малые или средние предприниматели, если они, например, создают товары и услуги для жизни без ограничений или решают другие общественные проблемы. В каждом случае это индивидуальная история. Мы уже рассказывали, что в марте 17 первых претендентов из нашего региона включили в «социальный» реестр.
27 мая в воронежском центре «Мой бизнес» прошло очередное заседание комиссии по вопросам признания представителей малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями.
ИСТОЧНИК KP.RU