Воронежские школьники поиграли в КВН с Мишей Галустяном

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:49:38+03:00

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Команда юных кавээнщиков «Молодые люди» из Рамонской школы №2 приняла участие в съемках телешоу «Детский КВН», которое с 15 июня будет выходить по будням на СТС.

Новую версию шоу талантов будут вести Михаил Галустян и восьмилетняя Ева Смирнова, а поддерживать юных юмористов перед выходом на сцену будет Юлия Михалкова из «Уральских пельменей».

Чтобы попасть в шоу, 150 команд (1500 юных участников) прошли неделю конкурсных отборов на Международном фестивале детских команд КВН в Анапе. Но только 36 команд со всей страны получили заветную путевку в телепроект СТС.

Рамонские кавээнщики зарекомендовали себя не только на фестивале в Анапе, но и в первой летней школе КВН в Международном детском центре «Артек». Да и на съёмках в Москве ребят похвалили Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталёв, который особенно отметил самого юного участника команды Ивана Митрофанова.

Показывать «Детский КВН» будут в 9.00 по будням с 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU