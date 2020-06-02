Доля ипотеки на новостройки в Воронеже может увеличиться в 6-8 раз

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:42:35+03:00

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«В мае соотношение между сделками на первичном и вторичном рынке по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020 года у нас практически не изменилось, - комментирует Антон Семенов, руководитель АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Воронеже. - 95% - доля сделок с готовыми квартирами и только 5% - с новостройками. Но почти все сделки с новостройками в мае – это сделки в рамках новой госпрограммы, поскольку такой низкой ставки на рынке еще до сих пор не было. Мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы доля сделок с новостройками после запуска новой госпрограммы в Воронеже может увеличиться до 30-40% от общего числа, то есть в 6-8 раз».

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ИСТОЧНИК KP.RU