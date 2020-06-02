В Воронеже создали петицию против сноса атомной станции теплоснабжения

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:31:47+03:00

Правда, вряд ли она сумеет остановить процесс, который уже начался

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В Воронеже создали петицию, чтобы остановить снос местной атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). За четыре дня ее подписали чуть более 100 человек. Активисты предлагают оставить сооружение в качестве арт-объекта, площадки для фестивалей, проведения промышленных экскурсий и, возможно, сделать музей.

За объект, судьба которого уже тогда, кажется, была предрешена, заступался и департамент предпринимательства и торговли Воронежской области, предложивший дать ВАСТ новую жизнь. Там мог бы появиться уникальный многофункциональный комплекс, который был бы интересен как для деловых туристов, так и для проведения массовых мероприятий.

Однако решение было принято: снесенную часть станции переработают в щебень, который можно будет использовать при строительстве дорог. Раньше на обслуживание ВАСТ уходило по 40 миллионов рублей в год.

Тем временем в Воронеже уже сняли на видео начавшийся снос атомной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU