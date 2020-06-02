Бывший директор Воронежского заповедника получил условный срок за растрату и превышение полномочий

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:24:46+03:00

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2 июня в Железнодорожном районном суде приняли решение по уголовному дело в отношении 30-летнего бывшего и.о. директора Воронежского заповедника имени Василия Пескова.

По данным следствия, с февраля по октябрь 2018 года и.о. директора заповедника издавал приказы о начислении своими сотрудникам премий. Однако деньги люди не получали - начальник присваивал их. Таким образом, он положил себе в карман более 86 тысяч рублей.

Кроме того, и.о. директора с декабря 2017-го по февраль 2019 года, используя фиктивные бухгалтерские документы, совершил растрату бюджетных денег на цели, не связанные с деятельностью заповедника, на общую сумму более 2 миллионов 250 тысяч рублей.

- Экс-начальника признали виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Бывший и.о. директора заповедника признал свою вину полностью и возместил ущерб, причиненный этими преступлениями. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней, - сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.

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ИСТОЧНИК KP.RU