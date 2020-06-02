В Воронеже юную студентку и ее приятеля могут посадить на 20 лет за торговлю «солью»

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:50:00+03:00

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В Центральном районном суде рассмотрят уголовное дело 19-летнего безработного воронежца и его подруги – 18-летней студентки Воронежского государственного промышленно-технического колледжа.

По версии следствия, в ноябре 2019 года молодые люди получили от неустановленного пока наркоторговца крупную партию «соли». Наркотики они нашли в указанных им тайниках. «Соль» юноша и его подруга расфасовывали мелкими партиями и потом продавали. Также через тайники.

В январе 2020 года полицейские задержали молодых людей в Центральном районе, при обыске у них нашли наркотики. В этот момент студентке еще было 17 лет. Впрочем, это вряд ли сильно облегчит ее участь.

- Молодых людей обвиняют по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – то есть, в покушении на это преступление. И юноше, и девушке грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Центрального района.

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ИСТОЧНИК KP.RU