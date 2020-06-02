Штормовое предупреждение Воронежу: гроза, град, сильный ветер

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:46:45+03:00

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Спасатели предупредили воронежцев о неблагоприятной погоде. Согласно прогнозам синоптиков, днем 3 июня по области ожидаются дожди, местами сильные, грозы с усилением ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.

Не стоит парковать машины под деревьями, рекламными щитами и ветхими конструкциями. Во время грозы с молниями лучше не выходить на улицу, закрыть дома окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы, не разговаривать по стационарному и мобильному телефонам, не стоять рядом с окном. Не подходите к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам. Вода отличный проводник тока, во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу. И лучше вообще отойти от берега. В лесу лучше укрыться на низкорослом участке, отойти от больших, одиноко стоящих деревьев.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112, телефону доверия 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно со всех телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU