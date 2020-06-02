Воронежские чиновники рассказали, почему задерживается ремонт тротуара у детской поликлиники №3

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:42:04+03:00

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Одна из мам, ежедневно посещающая из-за процедур детскую поликлинику №3, расположенную на углу улиц Кольцовская и 9 Января, разместила сразу в нескольких пабликах соцсети крик души:

- Хотелось бы узнать, как осуществлять проход к детской больнице практически в центре города Воронежа!!! Почему нельзя было сделать дорожку чтобы в 21 веке человек смог пройти с грудным ребёнком ко входу? Почему нет нормального человеческого места, где можно оставить свою коляску?

Действительно, уже несколько дней работы по ремонту тротуара в этом месте не ведутся. Рабочие только успели завезти и рассыпать песок. На том дело и встало. Как пояснили в мэрии, из-за погоды.

- Здесь планируется уложить тротуарную плитку, основанием для которой служит смесь песка с цементом, - рассказали в управе Ленинского района. – А поскольку постоянно идут дожди, да еще и сильные, то проводить эти работы невозможно.

Сотрудники мэрии принесли воронежцам извинения за временные трудности и пообещали, что дорожки замостят при первой же возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU