Сотрудник колонии под Воронежем получил 4 года условно за передачу телефонов заключенным

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:11:57+03:00

Взяточник в течение трех лет не сможет работать в правоохранительных органах

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В Воронеже осудили сотрудника Перелешинской колонии за взятки. Правоохранители зафиксировали два таких случая в конце 2019 года.

В октябре к УФСИНовцу обратился осужденный с предложением за деньги пронести на территорию колонии четыре мобильных телефона с зарядными устройствами. В ноябре сотрудник колонии встретился с супругой осужденного, получил от нее мобильники и передал заключенному. А в качестве вознаграждения получил от жены осужденного телефон стоимостью около 11 500 рублей. Аналогичный случай произошел в начале декабря 2019 года: сотрудник колонии передал осужденному четыре телефона, получив за это мобильник стоимостью около 12 000 рублей.

Суд приговорил экс-сотрудника колонии к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU