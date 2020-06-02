Трансляцию первого дня фестиваля «Лето вместе с Комсомолкой» посмотрело больше пяти тысяч человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:14:20+03:00

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1 июня стартовал фестиваль «Комсомольской правды в Воронеже». В первый день, который был посвящен спорту, зрители провели зарядку с инструктором, а также смогли научиться танцевать и играть в крокет. Вместе с этим в прямом эфире прошла онлайн-лекция о правильном питании и мастер-класс по йоге. Эфир посмотрели более пяти тысяч человек.

В это время в группе проходил розыгрыш рюкзаков от сети гипермаркетов «Офисмаг», промокода на пиццу от «АнтиСуши» и набора сувениров от фестиваля Тайны Усадьбы. Кстати, получить бесплатный билет на фестиваль-погружение можно на сайте мероприятия.

Сегодня в 19.00 стартует второй день проекта «Лето вместе с Комсомолкой», который будет посвящен культуре. Зрителей ждут экскурсии от Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства, Воронежского океанариума и московского музея космонавтики. Хедлайнером дня станет молодая, но известная группа «Папин Олимпос».

Трансляция пройдет в нашей группе «Вконтакте».

"Лето вместе с Комсомолкой". ДЕНЬ 1. СПОРТ

ИСТОЧНИК KP.RU