2020-06-02T14:01:37+03:00
Общество

Могут ли в Воронежской области появиться автономера с кодом «336» или «636»?

Даже если соответствующее постановление подпишут на федеральном уровне, в нашем регионе пока достаточно номеров с «136»
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В пресс-службе воронежской Госавтоинспекции нас заверили, что пока номеров с кодом «136» в избытке в нашем регионеВ пресс-службе воронежской Госавтоинспекции нас заверили, что пока номеров с кодом «136» в избытке в нашем регионеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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СМИ сообщили, что в скором времени ГИБДД начнет присваивать автомобилям номера с трехзначным кодом регионов. При этом не ограничатся «1» в начале кода, на ее месте может быть любая цифра. Предполагается, что соответствующее изменение уже внесено в ведомственный приказ. То есть в Воронежской области гипотетически могли бы появиться номера с регионом «336» или «636».

Однако в пресс-службе воронежской Госавтоинспекции нас заверили, что пока номеров с кодом «136» в избытке в нашем регионе. Вероятно, даже если постановление и вступит в силу, но машины с необычными номерами в Воронежской области мы все равно увидим не скоро.

Не так давно, кстати, произошел интересный случай в автомобильным номером в нашем регионе: в центре автоматической фиксации административных нарушений система среагировала на автомобиль «Ауди Q5». Некто разъезжал по Воронежу на дорогой иномарке с государственными номерами от другого автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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