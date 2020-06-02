Почти 900 жителей Воронежской области весной этого года пострадали от укусов клещей

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:17:26+03:00

Клеща можно снять самостоятельно или обратиться в травмпункт Фото: из архива «КП»

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Роспотребнадзор подвел итоги обращаемости жителей Воронежской области по поводу укусов клещей. По данным ведомства, за 5 месяцев к врачам пришли 879 человек, столкнувшихся с этой проблемой.

В то же время специалисты утверждают, что в этом году ситуация лучше и количество пострадавших в 1,7 раза меньше аналогичного периода 2019 года.

Для борьбы с кровососами в этом году обработаны территории парков и скверов на площади в 316,2 гектара. Кроме того эпидемиологи рекомендуют проводить борьбу с грызунами, на которых питается одна из стадий развития клещей. Для этого надо

на территориях мест отдыха населения, частных домовладениях и садоводческих товариществах своевременно удалять сухостой и валежник, скашивать траву, проводить разреживание кустарников, убирать свалки бытового и строительного мусора, приводить в лесопарковое состояние леса, прилегающие к жилым зданиям.

При обнаружении на теле присосавшегося клеща, его можно снять как самостоятельно, так и обратиться к врачам в травмпункт по месту жительства.

А после этого следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней. Если в этот период повысится температура, увеличатся лимфоузлы или появится синюшность в месте присасывания клеща, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU