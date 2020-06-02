Житель Воронежской области требует 277 тысяч с дорожников за ремонт грузовика после ДТП

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:12:49+03:00

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В Воронежской области водитель КамАЗа подал в суд на дорожников. Мужчина требует 277 692 рублей в качестве компенсации за ремонт грузовика, разбитого на плохой дороге, сообщили в Павловском райсуде.

Авария произошла в мае 2018 года на автодороге Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон. Водитель, объезжая плохой участок, разбил КамАЗ. В акте сотрудники ГИБДД отметили, что водитель правил дорожного движения не нарушал, зато участок, где произошла авария, имел «неровности дорожного полотна». Теперь владелец грузовика требует возместить сумму ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU