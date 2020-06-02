В Воронеже пассажирка микроавтобуса ударилась головой при столкновении «ГАЗели» и «Шкоды»
Авария произошла в вечернее время на Антонова-Овсеенко
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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1 июня около 20.40 в Северном районе Воронежа столкнулись «ГАЗель» и «Шкода Рапид». Авария произошла возле дома 25б на улице Антонова-Овсеенко. 26-летний водитель легковушки, следовавший в сторону улицы Хользунова, врезался в стоявший на перекрестке микроавтобус.
В аварии пострадала 35-летняя пассажирка «ГАЗели»: женщина ударилась головой. В больнице у нее диагностировали ушиб, после оказания помощи отпустили домой.
Сотрудники ГИБДД выясняют причину аварии.
Напомним, вечером 1 июня в Семилукском районе погиб водитель ВАЗ, врезавшийся в столб
ИСТОЧНИК KP.RU